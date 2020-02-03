عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 شباط 2020

A + A -

البناء: الجامعة العربيّة بدأت والتعاون الإسلاميّ تستكمل إعلان سقوط صفقة القرن… والشعوب تقول كلمتها البيان الوزاريّ وتنقيحات اليوم تمهيداً لجلسة الغد: استقلال القضاء… والباقي تنميق سياسيّ تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركيّة… وحتّي في جدّة للمؤتمر الإسلاميّ… ولقاءات خليجيّة

اللواء: مسودة «الثقة» تتحدث عن إجراءات موجعة من 3 أشهر إلى 3 سنوات

استعداد عوني لمواجهة الاشتراكي و«القوات» دفاعاً عن الرئاسة الأولى

الأخبار: الحريرية: أفولٌ بلا بديل

البيان الوزاري: الخصخصة ودعم المصارف



النهار: الحكومة تقرّر "الخطوات المؤلمة" دمج المصارف بات ضرورة



الجمهورية: غموض الوضع المالي يزداد



نداء الوطن: "ورقة سلامة" تُناقَش اليوم... ومصير السندات "خلال ساعات"

بيان دياب "صفّ حكي"... والعبرة بالتمويل



الديار: لبنان أمام انقسام حاد وترامب سيفرض عقوبات إذا رفض لبنان توطين الفلسطينيين

الجامعة العربيّة وروسيا والصين تضغط على العرب لرفض «صفقة القرن» والفلسطينيّون يتظاهرون

ترامب اكتسب شعبيّة في «الصفقة».. والسعوديّـة إذا وافقت عليها يُسقط النظام الملكي

the daily star: Govt warns of ‘painful steps’ to avert total collapse

l'orient le jour: Une déclaration ministérielle qui se veut à la hauteur des défis