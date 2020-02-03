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أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 شباط 2020

3
FEBRUARY
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اللواء: أسرار

همس
تُعلق أوساط رئيس حكومة سابق أهمية خاصة على زيارة يقوم فيها إلى عاصمة دولة عربية كبيرة، لإصلاح ذات البين وإعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية!


غمز
كشف الحضور الهزيل لنواب تيار سياسي فاعل لجلسة الثقة حجم الخلافات المتزايدة بين قيادة التيار وعدد من النواب الذين باتوا لا يترددون في الإعلان عن مواقف متباعدة مع بيانات كتلتهم النيابية!


لغز
إستغربت مصادر دار الفتوى الجدل الدائر حول إلتباس العلاقة بين مفتي الجمهورية ورئيس الحكومة، مؤكدة أن المفتي سيستقبل رئيس الوزراء ويقدم له كل الدعم ، كما جرت العادة مع كل رؤساء الحكومات، وذلك بعد نيل حكومته الثقة!

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مصرفية إنها تلقت معلومات شبه رسميّة تدعو المصارف للاستعداد لسلم فوائد جديد على العملات الأجنبية يتراوح بين 3 % للودائع و5% للقروض و5%على العملة الوطنية للودائع و7% للقروض وأن هذا سيعني إعادة جدولة استحقاقات القروض والودائع في كل المصارف.

 

كواليس

يقول سياسيّون عراقيون إن رئيس الحكومة العراقيّة الجديد تمّت تسميته بقنوات تتيح الحصول على موافقة إيران وعدم ممانعة واشنطن وانفتاح مهمته على معالجة هادئة لخروج أميركي عسكري من العراق يحفظ ماء وجه واشنطن.

 

 

 

الجمهورية: أسرار


وزير يرفض فتح ملف "خاص جداً" في مكتبه!

رفض أحد الوزراء فتح ملف وجده في مكتبه ومكتوب عليه "خاص جداً" فطلب من سلفه إرسال من يتسلّمه سريعاً.

 

"لا تتّكلوا عليّ ليتني أستطيع ممارسة صلاحياتي"

مازح أحد السفراء المعتمدين في لبنان مُحدثيه عن عدد الوزراء الذين يحملون جنسية بلاده فأتى الجواب: "لا تتّكلوا عليّ ليتني أستطيع ممارسة صلاحياتي".

 

تأخير حزب للإعلان عن "إضبارة صفقات"؟

تساءلت أوساط سياسية عن سبب تأخير حزب بارز للإعلان عن "إضبارة صفقات" قام بها نافذون في تيار كبير؟

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