أبو زيد : البيان الوزاري وضع الاصبع على الجرح ونشدّ على يد الحكومة للاسراع بخطة الانقاذ

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غرّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل ابو زيد قائلاً " وضعت مسودّة البيان الوزاري الاصبع على الجرح واعترفت بوجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة ، وأكدت أنه مخطىء من يعتقد أنه سينجو من انهيار الاقتصاد والامن ومن غضب الناس.وحسناً فعل الوزراء بتأكيدهم أن استعادة الثقة تكون بالافعال وليس بالوعود".

واضاف ابو زيد " إننا نشدّ على يد الحكومة الجديدة للاسراع بخطة الانقاذ الشاملة والمتكاملة وبسلّة الاصلاحات والابتعاد عن التجاذب السياسي والالتزام بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ضمن تواريخ محددة".