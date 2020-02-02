زهران يكشف الحقيقة

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غرّد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران على حسابه على تويتر قائلاً: “لا نلوم فارس سعيد فالتقاعد المبكر مؤلم،والاسوء منه عدم امتلاك شجاعة الاعتذار عند الخطأ..

بالصوت والصورة..لا ذكر للحج وفيق صفا في موضوع جلسة الثقة و التنسيق مع الرئيس بري.

قناة الـ “MTV” اتصلت به وأخبرته عن خطأ في طباعة التغريدة.."

وكان فارس سعيد قد غرد في وقت سابق، بعد أن نشر حساب قناة الـ”Mtv” تغريدة خاطئة نسبتها لحديث سالم زهران في أحد برامجها، وقامت بحذفها لاحقاً، عبر حسابه على تويتر قائلاً: “سالم زهران: تأمّنت طرقات مجلس النواب بالتنسيق بين الرئيس برّي و الحاج وفيق صفا” دولة الرئيس دياب. استقيل.”