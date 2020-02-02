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عنوان الاسبوع الطالع لبنانياً "البيانُ الوزاري" الذي ينتظره الجميع ..

2
FEBRUARY
2020
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عنوان الاسبوع الطالع لبنانياً "البيانُ الوزاري" الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر لرَصد التوجّهات الحكومية في الايام الآتية مالياً واقتصادياً.


واذا كانت المؤشرات المرافقة لعمل لجنة صياغة البيان مشجّعة، ولاسيما عقدْ ورشتَيْ عمل في السراي الحكومي حول مواضيع جوهرية على صلةٍ بمضمون البيان وبتحديات الايام الآتي، فأهم ما يتطلّع اليه الناس هو الشقُ الاصلاحي في كل ما يُطرح، مع ترقُبِ خطةٍ عملية في هذا الشأن، تُترجَم افعالاً في محاربة الفساد ونتائج في الملفات العالقة كالكهرباء والنفايات وغيرِها...


اما المطلوب من القوى السياسية وقوى الحَراك معاً في هذه المرحلة، فالحدُ الادنى من الشعور بالمسؤولية الوطنية لتوفيرِ ظروفِ الهدوء والاستقرار لانطلاقة الحكومةِ الجديدة.


واذا كان من الواضح وفق اشاراتِ الاسبوع الفائت انّ الاشتراكي والقوات يُنفّذان قراراً بالتصعيد السياسي تمهيداً ربما لحملةِ مطالبةٍ لاحقة باستقالة رئيس الجمهورية مع تحميلِ فريقِه السياسي المباشِر مسؤوليةَ اخطاء متوارَثة على مدى ثلاثة عقود، فالأكيد في المقابل وفق معلومات الOTV انّ التيار الوطني الحر وحلفاءَه لن يتساهلوا مطلقاً في التصدي لأيّ محاولةٍ للمساس برئاسة الجمهورية، كما انّ التيار تحديداً يستعدّ لمواجهةِ كلِ افتراء يتعرّض له من جانب ‏الذين ساهموا بتفشيل محاولاته الإصلاحية السابقة.


كما تؤكد معلوماتُ الOTV عن توجُهٍ اكيد للتشدُد في قضية ملاحقة الاموال المهرَبة الى الخارج، الى جانب العمل الحثيث لإقرارِ رزمةِ قوانين ‏مكافحة الفساد ورفضِ اي مُيوعة في تطبيقها بعد إقرارها...


اما اقليمياً ودولياً، فالبارز اليوم الموقفُ الروسي من صفقة القرن، وفحواه انّ بنوداً كثيرة فيها تتناقض والقرارات الدولية...


تبقى قضيةُ الكورونا، والمعلومات المتضارَبة عن التفشي والعلاجات، بين مَن يؤكد ويَنفي. وهذا ما سيكون محورَ حلقةٍ خاصة من برنامج "رح نبقى سوا" مباشرة بعد الاخبار، بين ضيوفِها السفيرُ الصيني في لبنان.

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