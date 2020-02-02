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مختار كفردبيان يوضح ما جرى مع نجل وهاب: كلام وهاب مغلوط

2
FEBRUARY
2020
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صدر عن مختار كفردبيان وسيم سمير مهنا البيان الآتي:
ورد في وسائل الاعلام المختلفة بيان صادر عن رئيس حزب التوحيد العربي الأستاذ وئام وهاب أن ابنه تعرض للضرب من قبل بعض (الشبيحة) على خلفية ركن سيارة في مركز التزلج في كفردبيان.
إن هذا الكلام مرفوض ومغلوط تماما، إن الأستاذ وهاب كان يحاول إيقاف سيارته في مساحة مخصصة لخدمة زبائن محلات تأجير skidoo ويقوم أصحاب هذه المحلات بجرف الثلوج وتوسعة هذه المساحات على حسابهم الخاص، مع ذلك كان التعاطي مع الاستاذ وهاب ضمن الأدب والأخلاق إلى أن بدأ هو باستفزاز الجميع وتهديدهم (بتسكير المنطقة) وتوجه بكلمات نابية بحق أهلنا وبحق أبناء المنطقة عموما، نخجل أن نطلعكم على مضمونها.
عندما تجمّع الشباب حوله بعد إهاناته المتكررة بحقهم وعاونه في الشتم والتهديد، آنسات كانوا برفقته، قام وهاب بشهر مسدسه وأطلق رصاصتين في الهواء، فحضرت القوى الأمنية، وحاول الضابط ردع المعتدي فلم يمتثل، عندها قام الشباب بمحاولة انتزاع المسدس منه فما كان منه إلا أن أطلق النار فأصيب شاب وقامت قوى الأمن الداخلي بتوقيفه واقتياده إلى فصيلة عيون السيمان.
لذا يهمنا أن نوضح أننا نرحب بجميع الناس في كفردبيان ضمن احترام الأصول والكرامات والقوانين المرعية فقط.

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