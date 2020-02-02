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نعتذر منك... فهلاّ قبلتَ الإعتذار؟! (شربل فرنسيس)

2
FEBRUARY
2020
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شربل فرنسيس -

نعتذر منك فخامة العماد لأنّنا كنّا أبناءكَ الصالحين، الذين تربوا على الولاء للوطن، وللوطن لبنان دون سواه! 

نعتذرُ منك لأنّنا لم نُزلزل الأرض فوق رؤوسهم يوم تآمروا عليك، ونفوك ليعبثوا بالوطن وبمدّخراته.
نعتذر منك لأنّنا اقتنعنا يوم عودتك بأنّنا شركاء في الوطن، متساوون في الحقوق والواجبات.
نعتذر منك لأنّنا لا نقطع الطرقات، ونحرق الأخضر واليابس في كلّ مرّة يمسّون كرامتك المُكلّلة بشيبِ صنّين، وعطر الياسمين.
نعتذرُ منك لأنّنا ناضلنا لأجل الجميع لا لأجل مصالحنا الخاصّة.
نعتذرُ منك لأنّنا لم نتعلّم البلطجة، ولا أكلنا يومًا حقَّ أحدٍ، بل كنا حماة الحقوق، والمدافعين عنها وعن أصحابها.
نعتذرُ منك لأنّنا لم نُألّهك في السياسة، وأنت المُنزّه عن كلّ عيبٍ بالنسبة لنا.
وأخيرًا... نعتذرُ منك لأنّنا نُدركُ سلفًا أنّك لا ترضى بهذه اللغة التي لا تُشبهنا، ولكن... طفح الكَيل...فبالله عليك إقبل اعتذارنا!!!!!

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