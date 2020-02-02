بالصورة - جوزيف أبو فاضل للفنانة إليسا: بلا أخلاق يا عيب الشوم عليك

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ردّ الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على تصريح صحافي للفنانة اليسا جاء فيه" أكثر كتاب لا أريد أقرأه هو كتاب العماد ميشال عون وأقول لكل السياسيين ( بينهم السيد نصرالله ) الله ينتقم منكم ونراكم تحاكمون وفي السجن".
فجاء ردّ أبو فاضل بتغريدة عبر تويتر جاء فيها: "
أليسا تتطاول على فخامة الرئيس العماد ميشال عون وسماحة المرجع أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله!!؟؟
ونسيت القول المأثور:"إذا أصبتم بالمعاصي فاستتروا"
بلا أخلاق يا عيب الشوم عليك
وبلا ولا شي بالخالص
قال @elissakh فنانة قال
قال مشرشفة قال "