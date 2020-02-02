بعد تصويبها على الـOTV لنشرها خبراً يتناول الحريري.. لارا الهاشم تردّ على نوال برّي

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ردّت الإعلامية لارا الهاشم على تغريدة للزميلة نوال برّي انتقدت من خلالها خبراً نشرته الOTV نقلاً عن صحيفة الأخبار تحت عنوان "جلسة اقرار الموازنة تأخرت نصف ساعة بسبب نوم الحريري".

وعلّقت برّي على الخبر عبر حسابها وكتبت: "استقال وتركلهن الحكومة وحصصها كلههها الهن وبعدهن لاحقينو اي ساعة نام واي ساعة وعي.." مصوّبة سهامها على الـOTV لأنهم نشروا الخبر.

فجاء توضيح الزميلة لارا الهاشم التي توجّهت لنوال برّي: " يا صديقتي @berrynawal هيدا الخبر منقول عن صحيفة الاخبار ومن كتابة الاستاذ نقولا ناصيف. كان افضل لو ال screenshot انعملت من هونيك وبلا توصيب السهام على محطة زميلي."

وردّت برّي: "هي فكرة نقل هيدا الخبر بتضحك". لتردّ الهاشم بتغريدة " Btw كل الحب الك❤ "

Btw كل الحب الك