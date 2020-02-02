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بالفيديو - رسالة مؤثرة من والد الأطفال اللبنانيين ضحايا حادث الدهس في أستراليا

2
FEBRUARY
2020
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قال والد الأطفال اللبنانيين ضحايا حادث السير في استراليا دانيال عبد الله للصحفيين صباح الأحد "لقد فقدت بالأمس ثلاثة من أطفالي. ابنة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضا".

وأضاف: "أشعر بأني مخدر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن".

وتابع قائلا:"كل ما أريد أن أقوله هو، من فضلكم، أيها السائقون، كونوا حذرين. هؤلاء الأطفال كانوا يمشون ببراءة ويستمتعون بصحبة بعضهم البعض، وهذا الصباح استيقظت وقد فقدت ثلاثة أطفال".

وكانت الشرطة الأسترالية قد قالت إن السائق البالغ من العمر 29 عاما والذي لم تكشف عن اسمه، سيمثل الأحد أمام المحكمة بعدما وجهت إليه 20 تهمة بينها القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الكحوليات، وذلك إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من ليل السبت في ضاحية أوتلاندز غرب سيدني.

وأضافت الشرطة أن الأطفال كانوا على الرصيف عندما قفزت السيارة رباعية الدفع واصطدمت بهم، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وبحسب الشرطة فإن القتلى الأربعة هم ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاما، وصبي عمره 13 عاما، وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث، في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نقلوا إلى المستشفى حيث يتعالجون وحالتهم مستقرة.

والأشقاء الذين قتلوا في الحادث، هم أبناء دانيال وليلى عبد الله، اللذان فقدا في الحادث ثلاثة من أطفالهم الستة.

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