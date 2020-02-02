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العالم: الجماعات الارهابية تنهار مثل قطع الدومينو في حلب

2
FEBRUARY
2020
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خطى سريعة يتقدم الجيش السوري والحلفاء على محور الريف الجنوبي لحلب فبعد أن سيطروا على خان طومان تم تحرير خالدية خان طومان والقلعجية. واصبح الجيش على بعد كيلومترات من الطريق الدولي حلب_دمشق وسط انهيارات متواصلة للمجموعات المسلحة.

بهذه الكثافة النارية بدأ الجيش السوري وحلفاؤه المرحلة الثانية من العمليات العسكرية في الريف الجنوبي لحلب. عملية معقدة اثمرت في نهايتها الى بسط سيطرته الكاملة على قرى وبلدات خانطومان والخالدية والقلعجية بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الارهابية.

 

وقال افراد الجيش السوري "نحن حاليا بخان طومان واسترددنا الخالدية والقلعجية وان شاء الله مستمرين لنسترد الطريق الدولي شام – حلب".

 

وقال اخر " لقد هجم علينا المسلحين وارسلوا مفخخة والحمد لله صددنا الهجوم وكبدناهم خسائر فادحة بالعتاد والارواح".

 

وحدات الجيش السوري انتشرت في المناطق المحررة لتمشيطها. كاميرا العالم جالت مع الجيش السوري والحلفاء في هذه المناطق لترصد جثث القتلى من المجموعات المسلحة والتحصينات التي يقوم بها الجيش السوري والحلفاء لتأمين هذه المناطق تمهيداً لعودة الحياة اليها.

 

وقال احدى العسكرين السوريين " سيطرنا على خان طومان وباذن الله نصل الى الطريق الدولي وطريق الزربة وان شاء الله ننتصر عليهم، ولقد شنوا امس هجوم وقمنا بصده وتقدم الجيش وان شاء الله نصل للطريق الدولي".

 

واعلن اخر انه "تم اسر عدد من المسلحين والمرتزقة وجاري التقدم باتجاه ادلب ان شاء الله والنصر لنا وللجيش العربي السوري".

 

التقدم المتسارع الذي حققه الجيش السوري والحلفاء على المحور الجنوبي لحلب وضعه على بعد عدة كيلومترات عن الطريق الدولي الذي يربط بين حلب ودمشق وسط انهيار تام في صفوف المجموعات المسلحة.

 

يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف حلب الجنوبي تمهيدا لتحرير طريق الدولي بعد سيطرته على عدد كبيرا من القرى والتي بدات تسقطا تباعا واحدة تلو الاخرى.

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