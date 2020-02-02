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دياب لن يترشح للانتخابات النيابية

2
FEBRUARY
2020
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الأنباء: أكد رئيس الحكومة حسان دياب أمام زواره أنه لن يترشح للانتخابات النيابية وهو لا يريد ان يصبح زعيما سياسيا، كما ان هذا ينطبق على اعضاء حكومته، وقال أمام زواره، ان المطلوب من الوزراء التفرغ لإدارة وزاراتهم والوقوف عند مطالب المواطنين، وانه سيعمل جاهدا على تطبيق سياسة النأي بالنفس، مشيرا الى انه سيلتقي السفير السعودي في بيروت، بعدما التقى سفير قطر.

 

وعن سبب نقل اقامته الى السراي الكبير، قال دياب: الأسباب امنية، وللاستفادة من الوقت، مشددا على ضرورة تنفيذ رزمة من الاصلاحات في اكثر من إدارة ووزارة، وقال انه اجتمع بالهيئات الاقتصادية وكل القطاعات المالية، لادخال حصيلة رؤاها في البيان الوزاري.

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