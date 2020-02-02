عناوين الصحف ليوم الأحد 2 شباط 2020

A + A -

الأنباء: «صفقة القرن» تشغل المسؤولين بالتوطين

لبنان: البيان الوزاري لحكومة دياب غداً والحراك يثور «إبداعياً» اليوم رفضاً لملاحقة الناشطين

الشرق الأوسط: مسيرات احتجاجية وسط بيروت تحت شعار «لا ثقة» بالحكومة

النهار: زخم متجدّد للانتفاضة والبيان الوزاري ثلاثيّ المراحل

الديار: الحكومة دون تأييد مسيحي وسني ودرزي ورئيسها تنقصه النظرة الاقتصادية والمالية

نتنياهو وكوشنير ومحمد بن سلمان نسجوا صفقة القرن وضربوا حقوق العروبة والشعب الفلسطيني

الدولار ما زال على ارتفاعه والاقتصاد اللبناني سيعاني مريراً سنة 2020

الوطن السورية: تركيا تستنجد بميليشياتها لدعم «النصرة» وتوعز بفتح جبهة «تادف» … الجيش يواصل تقدّمه نحو سراقب ويحبط هجوماً إرهابياً غرب حلب