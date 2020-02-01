هيئة العاقورة في التيار تكرّم ابنتي البلدة دفاعاً عن الحريات الاعلامية

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لانّهما كانتا مثالاً للاعلام الجريء والحر والملتزم. ولانّهما تعرضتا لابشع انواع العنف اللفظي والمعنوي بسبب عملهما ونقلهما لوقائع ما يجري على الارض. كرّمت هيئة العاقورة في التيار الوطني الحر ابنتي البلدة الزمليتين لارا الهاشم وجويل بو يونس المراسلتين في قناة الotv. في حضور عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا ونائبتي رئيس التيار الوطني الحر مي خريش ومارتين نجم كتيلي وحشد من الفعاليات.

وكانت للمكرمتين كلمة اشادتا فيها بمهنية وموضوعية الotv وبأنّهما لم تخضعا لايّ ضغوط.

لفتة هامة وبادرة جميلة من هيئة العاقورة في التيار لتكريم من تعرّضتا لابشع انواع الضغوط. على الاّ ننسى ابداً كلّ مراسلي ومراسلات الotv مع رفض التعرّض للاعلام عامة.