أسود يسأل جنبلاط عن فاتورة كهرباء معمل سبلين

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رد النائب زياد أسود، على تغريدة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، بتغريدتين عبر حسابه على "تويتر"، قال في الأولى منهما: "بما إنو البيك حكي اليوم عن البيان الوزاري والكهرباء، بقول لازم يتضمن البيئة ومعمل سبلين ونفايات الناعمة وحلولها وسد بسري ودور البيك وشركة سبلين بكم عقار وصخور ورمل وباطون، البيان الوزاري لازم يتضمن دعوة الثوار للثورة على بيكنا يا بيكنا طال عمرك و تزيد ثروتك وطلع الطبيخ".

وكتب في الثانية: "عندي سؤال لبيك العزة والشهامة والنزاهة: دخلك معمل سبلين من وين بياخد كهرباء وقديش فاتورتو السنوية، شي 25 مليون دولار أو دخلك 24 على 24، دخلك بتدفعو أو كرمال الخط الوطني والتضحيات ما بتدفعو. بدك ثورة، تفضل، بدنا جواب من شركة الكهرباء، بلكي غلطان انا يعني الغلط مسموح