فاجعة إغترابية في أستراليا..مقتل 4 أطفال لبنانيين !

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في حادث سير مأساوي هزّ ليل Oatlands شمال غرب سيدني، قُتل 4 أطفال لبنانيين، ثلاثة منهم أشقاء، دهستهم سيارة رباعية الدفع بينما كانوا يركبون الدراجات الهوائية عند Bettington Road، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ولم تؤكد بعد حالة الشقيق الرابع الذي نقل بحالة حرجة إلى مستشفى Westmead مع ولدين آخرين حالتهما مستقرة نسبيًا.

وقد علم موقع Leb Australian ان الأشقاء الأربعة هم أبناء داني عبدالله وليلى جعجع، وقد تمّ إلقاء القبض على سائق السيارة، ليتبيّن بعد إجراء الإختبار عليه بأنه كان في حالة سُكر.

وتجمع أبناء الجالية اللبنانية في مستشفى Westmead حيث سادت حالة من الهستيريا والصدمة بالفاجعة الأليمة.

هذا ونشرت صفحة اليازا في حسابها الخاص عبر موقع تويتر ان "حادث صدم مؤسف في اوستراليا... يودي بحياة أربعة اطفال ثلاثة منهم للبناني المغترب داني عبدالله وزوجته ليلى جعجع ...

سيارة رباعية الدفع تصدم الأطفال حيث كانوا يركبون دراجاتهم الهوائية على ممر المشاة في اوتلاند شمال غربي سيدني...."

(Leb Australian / تويتر)