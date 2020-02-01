تدابير سير في الروشة بسبب إصلاح انخسافات الطريق

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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة

البـــــلاغ التالــــي:

باشرت إحدى الشركات المتعهدة بإصلاح انخسافات الطريق في محلة الروشة، وسيتم، تحويل السير القادم من جهة كوريش المزرعة، بإتجاه "طلعة مكتبي للسجاد"، مستديرة الشيخ حسن خالد، ونزولاً بإتجاه شارع عبدالله الصباح وبإتجاه تقاطع الكازينو/ديغول، وذلك لغاية الانتهاء من الأعمال، مساء يوم الأحد 2/2/2020.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.