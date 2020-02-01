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أبرز ما سيتضمنه البيان الوزاري!

1
FEBRUARY
2020
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انتهى اجتماع اللجنة الوزارية لصوغ البيان الوزاري، عند الرابعة عصرا، وقد انتهت اللجنة من صياغة البيان، وتم توزيع النسخ على جميع الوزراء لإبداء الملاحظات.


وستعقد اللجنة اجتماعا عند الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل لإجراء القراءة النهائية للبيان قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية.
وأفادت مصار السرايا الحكومية ان "الصيغة المرجحة في موضوع المقاومة هي التي كانت مستخدمة في بيان الحكومة السابقة وممكن أن يطرأ تعديل عليها وفق ملاحظات الوزراء".


وأشارت إلى أن "أبرز ما في البيان الشق الإصلاحي مع مهل زمنية والعناوين تتعلق باستقلالية القضاء ومكافحة الفساد وفي الشق السياسي هناك إشارة إلى مسألة النأي بالنفس، وفي البيان إشارة إلى ضرورة أن تنجز الحكومة قانونا جديدا للإنتخابات".


واعتبرت المصادر أن "البيان يتضمن قسمًا كبيراً يتعلق بقطاع الكهرباء وفق رؤية جديدة مع مهل زمنية للتنفيذ".


وأضافت المصادر: "الموضوع المالي بُذل فيه الجهد الأكبر ولا سيما لجهة الأزمة النقدية وتحديدا وضع المصارف وأموال المودعين".

Al-Jadeed
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