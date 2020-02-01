المكتب الإعلامي للرئيس دياب : تشكيل لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا "

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اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب قرارا حمل الرقم 9/2020، شكل بموجبه لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وجاء فيه:

ان رئيس مجلس الوزراء، بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/01/2020 ( تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء)، بناء على القرار رقم 11/2019 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتاريخ 22/01/2019 القاضي بتعديل القرار رقم 68/2018 (تشكيل لجنة وطنية لوضع خطط طوارىء لمواجهة الكوارث على انواعها).

وبناء لضرورات المصلحة العامة، وحفاظا على الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تشكل لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا برئاسة امين عام المجلس الأعلى للدفاع وعضوية ممثلي الإدارات والأجهزة المنتدبين لعضوية اللجنة الوطنية لوضع خطط طوارىء لمواجهة الكوارث على انواعها وهم: ممثل عن وزارة الصحة العامة، ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي، ممثل عن وزارة الزراعة، ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل، ممثل عن وزارة الخارجية، ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية، ممثل عن قوى الأمن الداخلي، ممثل عن الصليب الأحمر اللبناني، مدير وحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.

المادة الثانية: تكون مهمة اللجنة:

توحيد جهود الإدارات والوزارات المعنية في الإستعداد لمواجهة امكانية انتشار الفيروس، تحديد سيناريوهات انتشار الفيروس والتدابير الإحترازية في المرافق العامة( المطار، المدارس، الأماكن العامة). تقييم القدرات الوطنية الموجودة لإحتواء الحالات في حال اكتشافها وقدرة المستشفيات ووزارة الصحة والأجهزة المعنية على الإستجابة. تحديد الإحتياجات على الصعيد الوطني في حال تفشي الفيروس واعداد خطة للتواصل والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات مكافحة الأوبئة العابرة للحدود وتحديد آلية طلب المساعدات الخارجية عند الحاجة.

نشر المعلومات الدقيقة على المواطنين عبر كافة وسائل التواصل المرئي والمسموع ووسائل التواصل الإجتماعي.

المادة الثالثة: تستعين اللجنة من تراه مناسبا عند الحاجة.

المادة الرابعة: على اللجنة المذكورة ان ترفع تقريرا اسبوعيا الى رئاسة مجلس الوزراء.

المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.