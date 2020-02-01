ابو فاعور يرّد على جريدة “الأخبار”

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أصدر النائب وائل أبو فاعور بيانًا رد فيه على ما تم نشره في جريدة الأخبار.. وجاء في البيان:

تعليقا على ما كتب اليوم في جريدة الأخبار حول احتواء بعض الدجاج على مضادات حيوية فمن باب التذكير فقط فان وزارة الصحة في العام ٢٠١٦ سبق وحاولت التصدي لهذا الخطر وشكلت مع وزير الزراعة حينها الرفيق اكرم شهيب لجنة مشتركة للكشف على مزارع الدجاج وفحص رواسب المضادات الحيوية في اللحوم قبل نزولها الى الأسواق وما ان غادرنا وزارتي الزراعة والصحة بعد اشهر قليلة حتى دفنت اللجنة وأوقفت أعمالها كما تم الانتقام بعدها من حملة سلامة الغذاء وايقافها.

وللامانة فمن اثار وتطوع للأمر في حينها موظفة نزيهة ومندفعة هي الدكتورة ميسلون علي قانصوه .

بكل الحالات ، هل يعرف اللبنانيون ماذا يأكلون ؟ وهل من يراقب سلامة غذائهم ؟

وسؤال اخير ، هل لا تزال الأسمدة والمبيدات المسرطنة ممنوعة ام عادت للدخول الى الأسواق ؟!