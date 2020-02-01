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إنذارات لاصحاب المحال المخالفة لسلامة الغذاء في مدن الفيحاء

1
FEBRUARY
2020
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جالت دورية من اتحاد بلديات الفيحاء على محال بيع اللحوم الطازجة في مدن الفيحاء، التي تضم طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون، بتوجيهات من محافظ الشمال القاضي ومزي نهرا ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي، وراقبت مدى التزام أصحاب المحال بشروط سلامة الغذاء والصحة العامة.

ووجهت الدورية، التي ترأسها رئيس جهاز المكافحة في الاتحاد والمكلف بمتابعة امور المسلخ احمد ميقاتي وبمشاركة المراقب الصحي حسام رضوان، إنذارات لأصحاب المحال المخالفة لالزامهم التقيد بالأنظمة الصحية، لاسيما اعتماد برادات حديثة لعرض اللحوم بدلا من عرضها في طريقة غير صحية، وعدم ذبح المواشي خارج مسلخ الاتحاد، وأتلفت الدورية اللحوم الفاسدة.

غمراوي

بدوره، اكد غمراوي ان "الاتحاد يطبق الشروط الصحية في المسلخ، ويتشدد في المراقبة الدائمة باشراف طبيب بيطري متواجد في شكل دائم، اضافة الى التاكد من سلامة الذبائح ومطابقتها للشروط والمواصفات الصحية"، مؤكدا "ضمان سلامة اللحوم التي توزع من المسلخ على مدن الفيحاء".

أضاف: "نطلب من المواطنين التأكد من وجود ختم المسلخ على اللحوم قبل شرائها"، محذرا اصحاب المحال من بيع اللحوم التي لا تحمل ختم المسلخ.

وختم شاكرا للمحافظ نهرا "اهتمامه بصحة المواطن من خلال متابعته الحثيثة لهذا الموضوع المهم لابناء الفيحاء واعطائه التعليمات اللازمة للادارات المعنية كافة، حفاظا على صحة المواطن وأمنه الغذائي".

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