فهمي.. "إستراتيجية جديدة"

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أكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن إخماد الحراك ليس هدفه، لكنه شدد على مواجهة المتظاهرين غير السلميين.



وقال فهمي في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إن هدفه «ليس إخماد الحراك بما يمثله من مطالب محقة، إنما حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتخطي هذا الوضع الأليم"، مشيرا إلى أنه وضع "استراتيجية جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين".



كما أكد فهمي أنه بعكس كل ما تم الترويج له، فلا انتماءات سياسية أو حزبية له، وقال: "أنا ابن المؤسسة العسكرية، كنت فيها على مسافة واحدة من الجميع، وسأبقى في وزارة الداخلية على مسافة واحدة من الجميع أيضا"، موضحا أن من اختاره لتولي "الداخلية" هو رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.