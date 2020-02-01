عناوين الصحف ليوم السبت 1 شباط 2020

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الأخبار

إنهم يقتلوننا... بالدجاج!

مزارع الدواجن تستخدم مضادات حيوية تساهم في نقص المناعة أمام الأمراض

‫مصرف لبنان يخنق الكهرباء

‫«صفقة القرن»: اليمن المحاصَر ينتصر لفلسطين

‫«تاتش» تشتري خدمات من رئيس «زين»: الخرافي يتعاقد مع نفسه

البناء

الرفض الشعبيّ العربيّ للصفقة في صنعاء وتونس والأردن والجامعة العربيّة تبحث عن خطاب

الحكومة تجتمع الثلاثاء في بعبدا لإقرار البيان الوزاري والثلاثاء الذي يلي للثقة

العلاقات اللبنانيّة السوريّة بند أول على استحقاقات الحكومة…من باب الاقتصاد لا السياسة

الجمهورية

إعتراف رسمي بصعوبة الحل

النظام يتقدم ...

تركيا: لن نتفرج

إستياء أميركي من رفض الصفقة.. دياب: ورثنا حطاماً إقتصادياً

اللواء

إجراءات المركزي تريح الاسواق.. والعين على ودائع المنازل!

السحوبات 1000 دولار أسبوعياً والدولار بـ ألفي ليرة في المصارف.. واستدعاء النشطاء يتفاعل