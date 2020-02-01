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أسرار الصحف ليوم السبت 1 شباط 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر في الهيئات الاقتصادية إن كلام رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير في لقاء رئيس الحكومة حسان دياب أثار تساؤلاتهم حول ما إذا كانت اعتباراته في الحديث عن الأمل بالحكومة والدعم المطلق لها نابعَين من تقدير من موقعه كرئيس للهيئات فقط أم هو أيضاً رسالة سياسية من الرئيس سعد الحريري.

كواليس

قالت مصادر فلسطينية إن الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم تعليقها على مصير القدرة على إجرائها في القدس، ولذلك سيتم التركيز على تفعيل منظمة التحرير كإطار جامع سريعاً وعقد مجلس وطني طارئ ينتخب لجنة تنفيذية جديدة تعبر عن الوحدة الوطنية وتقود المواجهة.

اللواء

همس

تدرس قوى في 14 آذار إطلاق جبهة معارضة، في ضوء ما سيعلن في مهرجان 14 شباط، في الذكرى الـ15 لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

غمز

رجحت مصادر نيابية صرف النظر عن استقالة عدد من النواب لفرض انتخابات نيابية مبكرة.

لغز

تتخوف مصادر معنية من أن تدخل البلاد مرحلة جديدة من «التضييق على الحريات»، بعد خنق منافذ الحراك السلمي!


الجمهورية

زارت شخصيتان سوريتان رفيعتا المستوى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وأجرتا فحوصاً طبية ثم غادرتا إلى دمشق بعد استراحة قصيرة في فندق فينيسيا.

تبين أن مرجعاً رسمياً كان متحمساً لإسم اختاره حزب بارز لتمثيله في الحكومة.

إشترى وزير سابق لدى تسميته وزيراً مكتباً فخماً على نفقة الوزارة وقبل التسليم لخلفه أخذ المكتب معه، مع العلم أنه ليس من ماله الخاص.

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