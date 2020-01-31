أبو فاعور يتعهد بالإستقالة من المقعد النيابي بهذه الحالة!

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أشار النائب وائل أبو فاعور في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، الى ان "السيد واصف الحركة قال اليوم في محاضرة ما معناه انني عندما كنت وزيرًا للصحة أرسلت أدوية السرطان الى السويداء في سوريا مما ادى الى انقطاعها عن المواطنين اللبنانيين".



واضاف، "جيد، الاثنين سأتقدم بدعوى ضده الى القضاء ليتم الاحتكام اليه وتبيان الحقيقة".

وتابع أبو فاعور، "لكن الأهم اذا ثبت انه على حق أتعهد مجددًا امام الشعب اللبناني بالإستقالة من المقعد النيابي لانني اكون لا استحق شرف تمثيل المواطنين وبالإستقالة من الحزب التقدمي الاشتراكي لانني أكون لا استحق شرف الانتماء اليه، اما اذا ثبت انني على حق فانتظر منه ان يعتذر من الذين ظللهم في كلامه"