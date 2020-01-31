حنكش يهاجم جريصاتي... والأخير يرد: شخصنة المشكل بتصغرك!

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ردّ وزير البيئة السابق فادي جريصاتي عبر "تويتر" على النائب الياس حنكش قائلاً: "من مبارح مصر على التجريح الشخصي وعم نرد عليك بمهنيّة واحترام. شخصنة المشكل بتصغرك ما بتكبرك امّا ورقة الكتائب اكيد قريتها لأن من واجباتي واحتراما لمركزك. انتظر ردّ مفصّل وصريح عليها".

فعلّق حنكش على تغريدة جريصاتي بالقول: "أستاذ فادي، ما في لزوم ترد من بعد سنة من الكتاب، اليوم في وزير جديد بالوزارة هو المسؤول. الجدل ما بفيد ...".

وكان حنكش قال في تغريدة سابقة له: "الحكم استمرارية!

بحالة وزارة البيئة كلّه مسموح إلا الاستمرار بتدمير صحتنا، بحرنا وجبالنا. أسلافكم الوزراء كانوا شعراء بلاط، متعجرفين وغير مسؤولين، لم يرف لهم جفن باعتماد وتبرير أسوأ حلول في إدارة النفايات؛ المكبات البحرية في المتن والكوستابراڤا نريد حلاً سريعاً، ماذا ستفعلون؟".