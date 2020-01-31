الأرملة الأشهر في عالم الرياضة 'فانيسا براينت'...ما قيمة ثروتها بعد وفاة زوجها

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باتت فانيسا براينت هي الأرملة الأكثر شهرة بعد فقدانها زوجها أسطورة ليكرز بكرة السلة كوبي براينت، وابنتها جيانا في حادث تحطم مروحية الأحد الماضي وضمن الأرامل الأشد ثراء في العالم.



وحسب ما نقلت وكالة روسيا اليوم ,سلط موقع سليبرتي نت وورث الضوء على ثروة فانيسا لين، زوجة النجم والتي بلغت 600 مليون دولار أمريكي.



تزوج براينت في عام 1999 في سن 21 عاما من فانيسا، وأنجبت منه 4 بنات وتخللت علاقتهما مشاكل كادت أن تؤدي للطلاق في عام 2016، قبل أن تتحسن الأوضاع، ويستمران في زواجهما إلى تاريخ وفاته في 26 يناير 2020.

المصدر : العالم