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على المستوى الخارجي، ثباتٌ في الموقف

31
JANUARY
2020
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على المستوى الخارجي، ثباتٌ في الموقف، ورفضٌ لأي إملاء، وعِنادٌ في الحق باستعادة الأرض ورفض التوطين ...

فمع إعلان "صفقة القرن"، لبنان والمنطقة في عصرٍ جديد، واللبنانيون مَعنيون بتأكيدِ تمسُكِهم بالسلام العادل والشامل الذي يضمن حقَ الشعب الفلسطيني بدولته، وعودة اللاجئين إلى أرضهم، والتصدّي لأي فكرة أو محاولة او مشروع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

أما على المستوى الداخلي، فترقُّبٌ وأمل:

ترقُبٌ أولاً لإقرار البيان الوزاري ‏لمعرفة الإجراءات التي ستَلتزم الحكومة اتخاذَها لتصحيح المسار المالي والاقتصادي، وثانياً لإمكان استعادة الثقة الشعبية بعد ثقة البرلمان، وثالثاً لمدى لجدية في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المُهرَّبة والمنهوبة.

أما الأمل، فأولاً بمصارحة الناس إزاء المخاطر الكيانية والسياسية والاقتصادية، وثانياً بتشجيعهم على المقاومة والتشبث بالأرض، وثالثاً بتقديم الحلول العَملية، سواء عبر الحكومة أو من خلال المؤسسات والمبادرات... وفي الإطار الإيجابي، تأكيدٌ من رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد لقاء وزير المال غازي وزني اليوم أنّ "التدابير التي اتُخذت في المصارف مؤقتة وأنّ الأوضاع ستتحسن بعد نيل الحكومة الثقة وأنّ الأمور إيجابية" .

وفي السياق عينِه، تأكيدٌ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس في حوار مع "فرانس 24" أنّ المودعين "لن يخسروا ودائعَهم وأنّ سعر صرف الليرة سيبقى بحدود 1500 ليرة"، مع التشديد على أنّ الفروقات الحالية مؤقتة، فحين تصبح الأجواء أفضل يعود سوق الصيارفة يندرج تدريجياً ليُصبحَ قريباً من سعر الصَرف الرسمي". وجزم سلامة ألا haircut لا الآن ولا لاحقاً... 

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