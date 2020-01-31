أسود رداً على عبد الله: علوش يا حبيبي كان رفيق دربكم

A + A -

قال النائب زياد أسود عبر "تويتر": "بس اسمع جماعة جنبلاط بيحكوا عن الحقد و الكراهية بتذكر نسف منازل المسيحيين في ساحل جزين و الجبل .اما علوش يا حبيبي كان رفيق دربكم اساسا كنت على البيسيكلات لمن كنتو عملاء لإسرائيل .اما جزين علاقتها مع الوطنيين مرسومة من أيام أجدادنا و مش بحاجة لشهادة من قطاع الاعناق و الارزاق".



تغريدة أسود جاءت رداً على تغريدة سابقة للنائب بلال عبد الله قال فيها: "لمن يحاول العبث، متسلحا بالحقد والكراهية، نطمأنه، بأن علاقة جزين بالشوف، لن يخربها عميل علوش الصهاينة.... اما الحديث عن الخيارات الوطنية، ونماذج الحكم المميزة، فنحيلها ليس إلى محكمة التاريخ فحسب، بل إلى مزبلته...".