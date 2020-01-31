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دياب يشدّد خلال لقائه الهيئات الرقابية على أهمية مكافحة الفساد

31
JANUARY
2020
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شدد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب خلال لقائه الهيئات الرقابية على "أهمية مكافحة الفساد".

 

وكان الرئيس دياب اجتمع مع وفد من رؤساء المجالس القضائية بحضور وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم، ضم: النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، كما حضر الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

 

ثم اجتمع الرئيس دياب برؤساء الهيئات الرقابية في حضور الوزيرة نجم، وضم الوفد: رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ، رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضي مكية.

 

وبعد الاجتماع اوضحت الوزيرة نجم في دردشة مع الصحافيين انه "كان لقاء عمل مثمر زودنا خلاله الرئيس دياب بتوجيهاته، مشددا على ان يقوم القضاء بواجباته ومتابعة كل الملفات لا سيما تلك المتعلقة بالفساد".

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