الرابطة المارونية تعلّق على غياب عدد من أعضاء المجلس التنفيذي عن زيارة رئيس الجمهورية

A + A -

في تعليق لها على المقال الذي تحدث عن غياب غير مبرّر لنصف أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية البالغ عددهم 17 عضوًا عن الزيارة التي قام بها المجلس التنفيذي إلى القصر الجمهوري يوم الأربعاء الماضي. صدر عن الرابطة المارونية الآتي:



"يهمّ الرابطة المارونية إيضاح الآتي منعًا للإجتهاد والتأويل وهو أنّ أربعة أعضاء من المجلس التنفيذي تغيّبوا عن المشاركة في اللّقاء لوجودهم خارج لبنان: السفيرة سيلفي فضل الله داغر في فرنسا، ريشار فغالي في أبو ظبي، ريمون عازار في العراق، سندرلا أبو فياض صقر في قبرص، إثنان بداعي المرض نبيل كرم وندى عبد الساتر، وثلاثة أعضاء غابوا لأسباب خاصة؛ علمًا أنّ الرابطة أُبلغت بالموعد قبل أربع وعشرين ساعة وبالتّالي فإنّ التساؤل هو في غير محلّه ويندرج في إطار محاولات البعض للنيل من الرابطة المارونية لأسباب لم تعد خافية على أحد ومن المؤسف أن يجد هذا البعض في التعرّض لهذه المؤسّسة المارونية العريقة متنفّسًا له ولأغراضٍ يضمرها لا تصبّ في مصلحة لبنان والطائفة.



مع الإشارة إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لتأسيس الرابطة المارونية في العام 1952 يقوم على نقطتين أساسيتين: تعزيز التّعاون مع المقام البطريركي ورئاسة الجمهورية وهذا ما درجت عليه الأدبيات الوطنية للرابطة المعبّر عنها في مواقفها".