living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرابطة المارونية تعلّق على غياب عدد من أعضاء المجلس التنفيذي عن زيارة رئيس الجمهورية

31
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في تعليق لها على المقال الذي تحدث عن غياب غير مبرّر لنصف أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة المارونية البالغ عددهم 17 عضوًا عن الزيارة التي قام بها المجلس التنفيذي إلى القصر الجمهوري يوم الأربعاء الماضي. صدر عن الرابطة المارونية الآتي:


"يهمّ الرابطة المارونية إيضاح الآتي منعًا للإجتهاد والتأويل وهو أنّ أربعة أعضاء من المجلس التنفيذي تغيّبوا عن المشاركة في اللّقاء لوجودهم خارج لبنان: السفيرة سيلفي فضل الله داغر في فرنسا، ريشار فغالي في أبو ظبي، ريمون عازار في العراق، سندرلا أبو فياض صقر في قبرص، إثنان بداعي المرض نبيل كرم وندى عبد الساتر، وثلاثة أعضاء غابوا لأسباب خاصة؛ علمًا أنّ الرابطة أُبلغت بالموعد قبل أربع وعشرين ساعة وبالتّالي فإنّ التساؤل هو في غير محلّه ويندرج في إطار محاولات البعض للنيل من الرابطة المارونية لأسباب لم تعد خافية على أحد ومن المؤسف أن يجد هذا البعض في التعرّض لهذه المؤسّسة المارونية العريقة متنفّسًا له ولأغراضٍ يضمرها لا تصبّ في مصلحة لبنان والطائفة.


مع الإشارة إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لتأسيس الرابطة المارونية في العام 1952 يقوم على نقطتين أساسيتين: تعزيز التّعاون مع المقام البطريركي ورئاسة الجمهورية وهذا ما درجت عليه الأدبيات الوطنية للرابطة المعبّر عنها في مواقفها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout