المدير العام للإستثمار يرد على حبشي: سأضطر آسفاً الى إتخاذ التدابير القانونية

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وجّه المدير العام للإستثمار في وزارة الاتصالات المهندس باسل الأيوبي كتابًا الى النائب انطوان حبشي، دعاه فيه الى توضيح اللغط الذي اثاره حول فاتورةٍ مزعومةٍ نسبها اليه.



وجاء في الكتاب: "بلغني أنكم تناولتموني بالموقع والإسم الكامل في مؤتمركم الصحفي، بموضوع مشتريات شخصية مدفوعة من هيئة أوجيرو بقيمة 28,000,000 ل.ل".



وأكد الأيوبي أنَّ "شفافيتي تلازمني منذ مباشرتي العمل في وزارة الإتصالات، حيث لا شيء عندي في جنح الظلام، بل إن كامل المستندات هذه الإدارة خاضعة لجميع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية في الجمهورية اللبنانية".



ولفت الى أن "المبلغ المزعوم موضوع الفاتورة غير وارد إطلاقًا، وبإمكانكم التحقق شخصيًا من ذلك".



ودعا الأيوبي النائب حبشي لإبراز صورة الفاتورة التي تحدث عنها، كما والحضور الى مكتبه بالسرعة اللازمة أثناء الدوام الرسمي لمعاينة أي مستندٍ كافٍ لإثبات عدم صحة الموضوع المثار إعلاميًا، ومن ثم التوضيح بذات الطريقة الإعلامية منعًا للإلتباس، الذي قد يعلق في أذهان المواطنيين، ويشكل إساءةً وتعرضًا غير مشروعٍ لسمعتي وكرامتي، وللموقع الذي أشغلهُ، ويُلحق بي أفدح الأضرار المعنوية والمادية.



وختم، "في حال عدم التوضيح، سأضطر آسفًا الى إتخاذ التدابير القانونية التي تستتبع تدخل القضاء، للتصحيح بإسم الشعب اللبناني وترتيب النتائج القانونية".