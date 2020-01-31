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ابي رميا يلتقي اوهانيان: الاولويّة لمحاكاة قضايا الشباب والاهتمام بالأبطال الرياضيّين

31
JANUARY
2020
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صرّح النائب سيمون ابي رميا اليوم بعد لقائه بوزيرة الشباب والرياضة "فارتينيه اوهانيان" بأنه أطلع الوزيرة على عمل اللّجنة النيابيّة للشّباب و الرّياضة والقوانين المطروحة حاليا على جدول اعمال اللّجنة، واتفقا على قيام تنسيق دائم بينهما.


كما واكّدا وقوفهما الى جانب الاتحادات الرياضيّة في ظلّ الوضع الاقتصادي الحالي، و وضع الوزيرة بأجواء التصويت على موازنة وزارة الشّباب والرّياضة والتي اقرّ ضمنها بند بقيمة 4 مليارات و 250 مليون ليرة كمساهمة من قبل الوزارة للاتحادات والنّوادي و الجمعيات.


وطلب ابي رميا من اوهانيان مساعدتها للرياضييّن الذين سيشاركون باسم لبنان بالألعاب اللأولمبيّة القادمة و من بينهم البطلة "راي باسيل".


اما فيما يختصّ بالشباب فقد أطلع ابي رميا الوزيرة على وثيقة السياسة الشبابيّة المقرّة في نيسان2012 ووجوب متابعة تنفيذها من خلال قوانين و قرارات، و ختم متمنيا لها التوفيق في مهامها و معوّلا على حيويّتها و دينامكيّتها من اجل تنفيذ ما يستحقّه شباب و رياضييّ لبنان.

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