ابي رميا يلتقي اوهانيان: الاولويّة لمحاكاة قضايا الشباب والاهتمام بالأبطال الرياضيّين

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صرّح النائب سيمون ابي رميا اليوم بعد لقائه بوزيرة الشباب والرياضة "فارتينيه اوهانيان" بأنه أطلع الوزيرة على عمل اللّجنة النيابيّة للشّباب و الرّياضة والقوانين المطروحة حاليا على جدول اعمال اللّجنة، واتفقا على قيام تنسيق دائم بينهما.



كما واكّدا وقوفهما الى جانب الاتحادات الرياضيّة في ظلّ الوضع الاقتصادي الحالي، و وضع الوزيرة بأجواء التصويت على موازنة وزارة الشّباب والرّياضة والتي اقرّ ضمنها بند بقيمة 4 مليارات و 250 مليون ليرة كمساهمة من قبل الوزارة للاتحادات والنّوادي و الجمعيات.



وطلب ابي رميا من اوهانيان مساعدتها للرياضييّن الذين سيشاركون باسم لبنان بالألعاب اللأولمبيّة القادمة و من بينهم البطلة "راي باسيل".



اما فيما يختصّ بالشباب فقد أطلع ابي رميا الوزيرة على وثيقة السياسة الشبابيّة المقرّة في نيسان2012 ووجوب متابعة تنفيذها من خلال قوانين و قرارات، و ختم متمنيا لها التوفيق في مهامها و معوّلا على حيويّتها و دينامكيّتها من اجل تنفيذ ما يستحقّه شباب و رياضييّ لبنان.