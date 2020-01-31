إعلامية تودع الـ LBCI

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ودّعت الإعلامية جوانا نصر الدين قناة الـLBCI بعد سنة ونصف على عملها هناك كمعدة ومنتجة لنشرات الاخبار، وكتبت: "أودّع اليوم الـ LBCI التي كانت لي فرصة العمل في غرفة اخبارها كمعدة ومنتجة لنشرات الاخبار وما اصعبها مهمة في محطة تحاول جاهدة الحفاظ على الموضوعية وتضم خلف مكاتبها كل التوجهات والسياسات والقناعات على تناقضاتها التي تشبه البلد.



أودّع اليوم الـ LBCI بعد العمل كمراسلة في بعض المحطات القليلة في الشارع وبين الناس المكان الأحب الى قلبي, ساحتي وملعبي وشغفي الذي لا ينطفئ وكم يحز في داخلي أنني لم أكن جزءا من تغطية الثورة بيومياتها وشهاداتها وصورها بإنجازاتها وإخفاقاتها.



اودّع اليوم الـ LBCI بعد عام وسبعة أشهر وأقول: كانت تجربة فريدة من نوعها بحلوها ومرارتها بحسناتها وتخبطاتها "بطلعاتها ونزلاتها" لكنها لا شك أضافت الى خبرتي سنوات من الخبرة في العمل الصحافي والأهم أنها علمتني الكثير الكثير على كل المستويات.



شكرا LBCI على هذه التجربة وإلى كل الزملاء أمام الكاميرا وخلفها لقد تعلمت منكم جميعا عِبَراً "بالجملة" في المهنة والحياة واتمنى لكم من كل قلبي الاستمرارية والخير دائماً.



وبانتظار فرصة جديدة وتحدٍ جديد آمل ان يكونا في بلدي لبنان رغم كل الظروف الصعبة كي لا نُضطرَّ الى حزم حقائبنا والرحيل".