كيف سيكون طقس نهاية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجيا ابتداء من الظهر الى غائم و تتساقط امطار محلية تشتد احيانا في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع الـ1200 متر وما فوق ورياح ناشطة تشتد احيانا كما تحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يحمل معه أمطارا، ثلوجا، عواصف رعدية، ورياحا شديدة ويستمر حتى صباح يوم الأحد.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ 85 كلم/س يرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية، يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تخف حدة الامطار ويتحول مساء الى غائم جزئيا.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجيا ابتداء من الظهر الى غائم و تتساقط امطار محلية تشتد احيانا في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع الـ1200 متر وما فوق ورياح ناشطة تشتد احيانا كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية.

الأحد: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار وثلوج متقطعة على ارتفاع 1200 متر. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الداخل من 2 الى 10 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها من 20 الى 50 كلم/س، تشتد ليلا فتقارب ال80 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الامطار الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90%.

- حال البحر: هائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 16 درجة.

- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,35 ساعة غروب الشمس: 17,09