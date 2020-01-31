بالفيديو - عدد من الاشخاص يعترضون مارتين نجم في الاشرفية.. وهكذا جاء الرد

A + A -

اعترض مجموعة من الاشخاص نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي في مطعم المندلون أمس في الاشرفية وتحاوروا معها.

ونشرت مارتين نجم كتيلي عبر حسابها على فيسبوك الفيديو وأرفقته بالمقطع التالي:

صرلي فرصة الليلة وأنا ضاهرة من المندلون كافيه بالاشرفية انو تعترضني مجموعة عم تعبّر عن استغراب انو كيف حدا مسؤول بالتيار بيقدر يشتغل بمجال البرامج الإنسانية ومساعدة النازحين. بكل بساطة ما في تناقض إطلاقًا بين عيش كريم وحقوق لكل إنسان مهجّر من بلده لأي سبب كان والعمل على عودة كريمة وآمنة لكل إنسان عبلده. قديش مهم نسمع ونفهم ونحلّل بعيدا عن النمطية والأحكام المسبقة والتخوين. بكل الأحوال كل خطاب كراهية نحنا منبادله بمحبة وايجابية ودعوة للحوار والنقاش البنّاء لأنو هيك بس منبقى ببلدنا ومنطوّره.