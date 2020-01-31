عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 كانون الثاني 2020

A + A -

الأخبار

سلامة والمصارف يصادرون دولارات الناس

«لبنان الكبير» على مشارف الهجرة والمجاعة

ردّ «سلطة أوسلو»: ثابتون... على «التنسيق الأمني»!

‫بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي: انطلاقة تاريخية... نحو المجهول!

البناء

ترقّب لبيان الجامعة العربية غداً في ظل الرفض الفلسطينيّ لصفقة القرن

والضغط الأميركيّ بري يحذّر من فتنة سيكشف المتورّطين فيها

والبيان الوزرايّ يؤكد رفض التوطين تحسّن أسعار السندات في الخارج

وحسم أمر صندوق النقد وخطة ماليّة مصرفيّة تتبلور

الجمهورية

التطمينات لا تبدد قلق اللبنانيين

موسكو: لحل مقبول للطرفين

البيان والثقة الاسبوع المقبل...وورشتان صنــاعية وقضائية اليوم



اللواء

«الصفقة» تحوّل الحكومة إلى «مقاوِمة».. وخيار الإنفتاح على سوريا على الطاولة!

إرتياح لتحسن السندات.. وسجال جنبلاطي - قواتي - عوني قبل الثقة