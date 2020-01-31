أسرار الصحف ليوم الجمعة 31 كانون الثاني 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر مصرفية إن تحسّن العلاقة بين مصرف لبنان وجمعية المصارف بتدخّل من رئيس الحكومة ساهم بالسيطرة على ثغرات ماليّة ترتّب عليها تحسّن سعر الفائدة على السندات اللبنانية بالعملات الأجنبية. وقالت المصادر إن تحسناً على سعر الصرف سيظهر بنتيجة مزيد من التعاون بين الفريقين.

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية غربية إن عدم الثقة التي صارت ترتبط بها سمعة الرئيس التركي تجعله رهينة أحادية للعلاقة بروسيا رغم ما قد يتعرّض له من ضغوط في التخلي عن بعض طموحاته لأن لا أوراق قوة بيد تركيا بوجه روسيا رغم حيويّة خط الغاز.

اللواء

همس

لا يزال الحذر يلف مواقف غالبية السفراء الغربيين إزاء مستقبل الوضع، والقدرة على تجاوز الأزمة!

غمز

لم يحسم الجانب اللبناني بعد طريقة الاتفاق مع الصناديق الدولية، ليطلب رسمياً قروضاً أو مساعدات.

لغز

لم يحدث تقارب بين طرفين حليفين، على الرغم من التغيير الذي حصل، على خلفية أن الجرَّة انكسرت بينهما.

الجمهورية

نقل عن مرجع قضائي إستعداده للضرب بيد من حديد إذا ما تلقى طلباً بلجم تصرفات تسود قطاعاً حيوياً يقض مضاجع اللبنانيين وجعلهم لقمة سائغة للطمع والجشع.

يتردد في الاروقة السياسية أن حزباً فاعلاً لم يوفق هذه المرة بالوزراء الذين سماهم للحكومة الجديدة والشائعات حول سيرتهم الذاتية كثيرة.

تبلغ بعض المرشحين سابقاً لتعيينات الفئة الاولى من المعنيين بأنه تم صرف النظر عن الموضوع نهائياً