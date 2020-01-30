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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

الحملات السياسية مستمرة لكن قافلة العمل للانقاذ تسير، الكلام سهل جدا اما الفعل فيتطلب مقاومة نفسها طويل وجهدا كبيرا اوله تخطي الافخاخ الكثيرة التي يعاود المتضررون نصبها في كل حين.

الحملات السياسية ليوم الخميس 30/01/2020، افتتحها صباحا النائب السابق وليد جنبلاط بتغريدة قال فيها: لاالمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام من الطائف والثأر من 14 اذار والحقد من المحكمة.

الرد لم تيأخر، فالوزير السابق وليد جنبلاط من وزير سابق يصدقه القول يتغريدة قال فيها العهد لا يفشل، لانه ينتقم ولا ينتقم لانه يفشل العهد يقود معركة غير متكافئة ضد الفساد السلطوي، والمتضررون من الانتصار في هذه المعركة معروفون كما المستفيدون من الفشل لا سمح الله.

وفي وقت لاحق من النهار، تولت القوات اللبنانية المهمة في مؤتمر صحفي لنوابها تحت عنوان "ملفات الهدر في وزارتي الطاقة الاتصالات". والرد هذه المرة ايضا لم يتأخر حيث غرد النائب زياد اسود قائلا "اول علامة ضعف ان يعقد مؤتمر لكشف فساد بحق فريق واحد وان يكون مبنيا على مزاعم وان تترك ملفات فساد من دون مقاربة جريئة، لن حليف الحليف له فيها ما له معكم، لو تخبرونا عن انجازات وزاراتكم لنغادر من نجاحكم بدل الهاء الناس في اكاذيب لتغطية فشلكم الخائن له ساعة، وللحق ساعات هذا قدر الحاقد المسيحي.

اما النائب سيزار ابي خليل فسأل "لو قبلت وظف سياسيا لستريدا يوما، فهل كان التوظيف غير لازم زما كان لازم التدقيق، اكيد، لكن في مقابلالحملات العمل مستمر".

لجنة البيان الوزاري تواصل اجتماعاتها غداة الورشة الاقتصادية الحالية في السراي، ورئيس الجمهورية يشدد امام جمعية الصناعيين على اهمية دعم انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان لتصنيع مواد الاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما ينعكس ايجابا على ميدان المدفوعات، مشيرا الى ام لبنان يعمل على توجيه الانتاج الوطني كي يكون صناعيا وزراعيا بعد ما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي قبل ان تبدأ احداث 17 تشرين الاول الماضي.

واكد الرئيس عون على اهتمامه بمعالجة ما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة من تاريخ لبنان.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

انتقد وعارض عدد من النواب والشيوخ الأميركيين خطة ترامب المسماة صفقة القرن، واعتبروها منحازة لإسرائيل وغير عادلة للفلسطينيين ومناقضة لحل الدولتين.

وتزامن ذلك مع محاولة نتنياهو استقطاب الرئيس الروسي للخطة من خلال زيارته موسكو، وشرحه لبوتين أهداف الخطة التي كانت الإدارة الروسية قد رهنت تنفيذها بموافقة الفلسطينيين. وادعى ترامب إن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

هذا في موضوع الساعة المتصل بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية، أما على الصعيد الصيني المتصل بتفشي وباء كورونا، فإن أعداد المصابين تزداد بشكل سريع، ودول العالم تتخذ إجراءات لمنع انتشاره كروسيا التي أقفلت الحدود مع الصين.

وفي لبنان نفى السفير الصيني وجود مصابين من صينيين أو لبنانيين في لبنان.

بعيدا من ذلك، ارتفعت سندات الخزينة اللبنانية بضع نقاط، في وقت لا تزال الحكومة تدرس سبل وقف تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، كما أن نوابا من حزب القوات اللبنانية كشفوا عن هدر كبير في المال من قبل وزارء الطاقة المتعاقبين.

اذن، الرئيس عون حذر اكثر من مرة على المنابر الدولية والمحلية مما يعرف بصفقة القرن، ومما تواجه القضية الفلسطينية من تحديات، واخرها الاتصال مع الرئيس الفلسطيني.

ملخص هذه المواقف في تقرير الزميلة ميرنا الشدياق.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

فلسطين تبقى القضية الأم، لا تلوي ذراعها مؤامرات ولا تطمس قضيتها صفقات مهما تكالب عليها الأبعدون وسايرهم الأقربون.

منذ إفراج دونالد ترامب عن صفقته المشؤومة انتفض الفلسطينيون في الداخل كما في الكثير من مساحات الشتات رافضين الخضوع لرشوة بيع قضيتهم وحقوقهم وأرضهم بثلاثين من الفضة.

أما ما يؤلم الفلسطنيين وسائر الشعوب العربية فهو غياب الموقف الرسمي العربي المندد بالصفقة التي تهدي أميركا بموجبها فلسطين إلى اسرائيل.

في لبنان كان تأييد وانحياز جارف لفلسطين تبلور على شكل إجماع رسمي وحزبي وشعبي على رفض صفقة القرن.

وانطلاقا من الإعلان الأميركي - الصهيوني عن جريمة العصر نشر المكتب السياسي لحركة أمل رسالة موجهة من الرئيس نبيه بري إلى اللبنانيين عموما والحركيين خصوصا نددت بتصفية القضية الفلسطينية وتكريس يهودية الكيان الصهيوني على حساب العرب المسلمين والمسيحيين وفي الشق الداخلي حذر الرئيس بري في رسالته من فتنة عمياء تدبر للوطن داعيا إياهم للعمل على وأدها في مهدها ومؤكدا أن لحظة كشف مدبريها باتت قريبة.

في الرسالة دعوة للحركيين إلى الهدوء وكظم الغيظ والصبر على الأذى وإلى ترك الشارع لمن اختاره سبيلا للتعبير عن رأيه أو حتى لمن تسلل إلى الشارع مستخدما إياه منصة للإفتراء والتجني.

في الشق السياسي والإقتصادي الداخلي تستأنف اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري عملها باجتماع تعقده مساء اليوم تمهيدا لإنجازه ومثولها امام مجلس النواب في جلسة متوقعة الأسبوع المقبل.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

يومان بعد اعلان صفقة القرن كانا كافيين للاعلان الاسرائيلي عن عصب جوقة المصفقين من الاعراب لصفقة العار التي باعت القدس وفلسطين واهلها..

وفيما اعلنت منظمة العفو الدولية ان الصفقة تنتهك القانون الدولي، كشفت صحيفة اسرائيل اليوم العبرية ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شريك اساسي في اعداد هذه الصفقة، وملم بكامل تفاصيلها، وهو تولى تهديد الفلسطينيين للقبول بها، بل مهد لها عبر ابواقه الاعلامية بحسب الصحيفة العبرية..

وبحسب الفلسطينيين فان اليأس من بعض الانظمة العربية استحكم، والخطاب لشعوبها وما تبقى لديها من حس قومي، اما النظرة الى اجتماع وزراء الخارجية العرب السبت، فليس لاتخاذ موقف غير الذي اعلنوه، وانما لفضح أكثر من الدول الثلاث الضالعة مع الاسرائيليين في صفقتهم، كما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي ..

والى الجامعة العربية السبت يذهب لبنان بثابتته القومية والوطنية: وهي حق العودة، والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وفق مبادرة السلام العربية التي اقرت في بيروت عام الفين واثنين، كما أكد وزير الخارجية ناصيف حتي ..

وحتى يصيب الفلسطينيون مقتلا بالصفقة المشؤومة، ويقولوا كامل كلمتهم التي لم ير المحتل الا أول حروفها بعد – اي رفضا وغضبا – فان استقرار دول المنطقة ولبنان تحديدا مصاب بهذه المؤامرة الاميركية الاسرائيلية العربية على فلسطين واهلها، وتحديدا من خلال التوطين المرفوض ميثاقا ودستورا كما قال الرئيس نبيه بري.

وفي سبيل تحقيق مناعة داخلية بوجه هذه التحديات، وجه الرئيس بري نداء الى مناصري حركة أمل دعاهم فيه إلى الهدوء وكظم الغيظ والصبر على الأذى من بعض الداخل..

ودرءا لكل أذى عن القدس وفلسطين واهلها كان تأكيد الجمهورية الاسلامية الايرانية البقاء على ثابتتها بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، وانها لن تسكت على المؤامرة التي يتعرض لها، كما قال مستشار الامام السيد علي الخامنئي الدكتور علي ولايتي..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

إذا كان هذا الأسبوع هو أسبوع الموازنة، فهل يكون الأسبوع المقبل أسبوع الثقة بالحكومة؟ الجواب منوط بهمة لجنة صوغ البيان الوزاري ثم بمناقشة البيان في مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته أيضا تمهيدا للتصويت عليه، والبدء العملي لعمل حكومة العهد الثالثة.

مع بدء هذا العمل، ماذا سيكون عليه وضع ثورة 17 تشرين الأول؟ هل سيكون هناك تعايش بين السلطة التنفيذية والثورة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، علما أنه مستبعد، فما هو شكله؟ وإذا كان الجواب سلبيا، وهو المرجح، فكيف ستتم ترجمة استمرارية الثورة في موازاة عمل السلطة التنفيذية؟

هذا اختبار غير مسبوق ويطرح عدة تساؤلات منها: ما هي خارطة طريق الثورة سواء لجهة الخطاب السياسي أو لجهة الأرض؟ الواضح إلى اليوم أن هناك تهدئة غير معلنة، في مقابل تنامي الإستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية والقضائية، وعليه يطرح السؤال: ما هي خطوات الثورة؟ وفي الموازاة ما هي خطة الحكومة؟ الأسبوع المقبل لناظره قريب، ففيه تتبلور خارطة طريق المرحلة المقبلة.لكن بعيدا من هذا الكباش السياسي والميداني، هناك معطيات مالية وحياتية ومعيشية تضغط على المواطن: من الكهرباء إلى الدولار، إذا توافر، مرورا بالمشاورات الجارية بين القطاعات المالية والنقدية والمصرفية لتوحيد الإجراءات. ويمكن القول إن هذا الاسبوع كان أسبوع المشاورات فيما يرتقب أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع القرارات بالتزامن مع نيل الحكومة الثقة.

هذا في الهموم الداخلية فيما الهموم الخارجية بانشغالاتها اللبنانية، محصورة بمتابعة صفقة القرن وتداعياتها على لبنان، وبالاهتمام بفيروس كورونا الذي يحدث هلعا عالميا.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

ترك رئيس الحكومة حسان دياب مشقة صوغ البيان الوزاري وكسر عزلة الصين فاستقدم سفيرها إلى السرايا للبحث في فيروس القرن . للحظة لم تظهر بوادر الحمى على بنود بيان سيمهد طريق الثقة أمام الحكومة العتيدة، لكن عوارض الوباء أصابت وزارة الطاقة وضربت حاسة السمع عند الوزير بعد محاولات بائسة للوصول إليه والوقوف على حقيقة زيادة ساعات التقنين، وهو الداخل إلى الحكومة من طاقة عايش مراحلها ورحلات بواخرها، فشركة كارادنيز المشغلة للباخرتين ترفض القبض بالليرة اللبنانية بحسب مدير الدولية للمعلومات جواد عدرا الذي قال في تغريدة إن بإمكان الدولة إشعار الشركة بإلغاء العقد ولو خسرنا أربع ساعات تغذية، وطالب الحكومة بمصارحة الناس بالوضع المالي، وسأل إلى متى نستمر في دعم سعر الكهرباء لصناعات ونسكت عن المعتدين والممتنعين عن الدفع؟

وكما في الطاقة كذلك في الاتصالات وعلى هذين الملفين عقد تكتل الجمهورية القوية مؤتمرا صحافيا

قال فيه إن الجهات السياسية تتحدث كلها عن الفساد ولا يمكننا أن نحدد مسؤولا وكأن الفساد جاء من المريخ، وبات تداول الكلمة موضة وإن الفساد يأتي عبر طريقتين إما بالسرقة الموصوفة وإما من سوء إدارة المال العام وإن استعمال أموال إدارة عامة لغايات سياسية هو الفساد بعينه، سهام الجمهورية القوية باتجاه التيار الوطني الحر استدعت ردودا من لبنان القوي ليتحول السجال ضد الفساد إلى ساحة تصفية للحسابات السياسية.

وبالمستندات كشف تكتل الجمهورية القوية أن هيئة أوجيرو تدفع ستة آلاف وخمسمئة وسبعة وعشرين دولارا سنويا بدل التأمين الصحي الشخصي للمدير العام عماد كريدية، الذي تغيب اليوم بلا عذر عن جلسة اللجنة النيابية للاعلام والاتصالات التي تابعت اليوم فك رموز العقود التي فخخها الوزير السابق محمد شقير ووقعها في ساعاته الأخيرة، وسببت أضرارا في الخزينة أقل تبعاتها أن يساق إلى التحقيق القضائي في محاربة الفساد، قال الشارع كلمته في انتظار أن يتحرك القضاء وعلى الشارع نفسه ومتفرعاته من مجلس الجنوب إلى منزل محمد عبيد وما حصل في محيط منزل اللواء النائب جميل السيد الذي رد بتغريدة طالب فيها بري "يضب أحمد البعلبكي"، التمس بري خطر ازدواجية القرار وبما يشبه رفع الغطاء وتوجه برسالة كرئيس حركة أمل الى الحركيين دعاهم فيها إلى ترك الشارع الى من اختاره سبيلا للتعبير عن رأيه أو للمطالبة بحقوقه المشروعة وحذر من فتنة عمياء يجدر العمل لوأدها في مهدها في انتظار اللحظة التي باتت قريبة لكشف مدبريها، كلام في الموزون ربطه بري بخطر المرحلة بعد صفقة القرن التي قال إنها تصيب استقرار دول المنطقة ولبنان تحديدا من خلال التوطين المرفوض ميثاقا ودستورا .

تنبه بري لقطبة لبنان المخفية في صفقة ترامب لكن ترامب الذي تحول إلى رجل نتنياهو الأحمق بحسب ما عنونت الصحف الغربية تنكر للتاريخ : فلفلسطين هوية واحدة وأرضها ليست للبيع.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"

صفقة العصر في تداعياتها واستخداماتها واستغلالها وتجييرها من قبل أهل السلطة، سبقت بكثير استخدامات الصفقة واستغلالها من قبل صاحبي المشروع، ترامب ونتياهو، على الصعيدين الفلسطيني خصوصا والعربي-الدولي عموما.

فإذ تواجه طحشة الثنائي الأميركي-الاسرائيلي بممانعة فلسطينية ودولية متنامية تهدد فرص نجاحها، فإن الصفقة على الصعيد اللبناني تتعرض لإستغلال مكشوف من قبل اهل السلطة الذين يسعون الى ربطها بتحركات اللبنانيين المنتفضين على الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية. وهذا التوجه بدأت معالمه بالظهور في الجنوح الرسمي المفرط الى استخدام العصا الغليظة في حق المنتفضين في الساحات، واستخدام الأجهزة الأمنية والقضاء لترهيبهم وقمع اقلامهم وملاحقة قادة الرأي من بينهم.

فيما بدأت قيادات في الثامن من آذار التصويب بالمباشر على الانتفاضة متهمة إياها بالعمل على التسبب بالفوضى والانهيار الاقتصادي واستدعاء الحصار خدمة لمشروع صفقة العصر. والصوت الأعلى في هذا الاطار كان للرئيس نبيه بري الذي وجه رسالة ظاهرها لحركة أمل وباطنها الى من يعنيهم الأمر في الانتفاضة، تحدث فيها عن فتنة عمياء تستهدف لبنان. ودعا بري محازبيه الى الانسحاب من الشارع، وانتظار اللحظة التي باتت قريبة لكشف مدبريها

النفس السلطوي المتصاعد، لا يبشر بالخير، وبدأ ينعكس سلبا على نظرة الدول الصديقة التي لا تزال تراهن على وعي لبناني رسمي مستعاد، كما يمعن في إيذاء سمعة الحكومة ويظهر وكأن عملها على صياغة البيان الوزاري لا يعدو كونه مجهودا في الوقت الضائع لا قيمة له ولا مفاعيل، لأن ما كتبته الأكثرية الحاكمة الجديدة للبنان قد كتب . في السياق يكثر الحديث عن انفتاح على سوريا وعن زيارات رسمية ورئاسية قريبة، تعيد فتح طريق الشام وابواب قصر المهاجرين أمام أهل السلطة، وذلك بحجة فتح رئة الترانزيت. كما يسوق بالتوازي لمشروع انفتاح لبناني على روسيا في إيحاء بأنها صارت سيدة شرق المتوسط، وهي القادرة بالتالي على ان تكون الشريك الاقتصادي والمالي البديل من أميركا وأوروبا. كما ذهبت معلومات تسويقية حد الجزم بدعم مالي روسي قريب

لبيروت بمليار دولار، لكن السفير الروسي في بيروت سرعان ما نفى للـ mtv صحة الدعم المذكور.

وسط هذه الأجواء، يجند لبنان كل طاقاته للحيلولة دون دخول فيروس كورونا أراضيه، فيما تجاوز نواب من الجمهورية القوية الاطار الكلامي الذي يسود التعاطي مع ملفات الفساد، وقدموا وثائق تبين فسادا مفترضا وإهدارا في قطاعي الطاقة والاتصالات.



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