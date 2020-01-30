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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

الحملات السياسية مستمرة... لكنَّ قافلة العمل للإنقاذ تسير.

الكلام سهل جداً، أما الفعل فيتطلب مقاومةً نفسُها طويل، وجُهداً كبيراً، ، أوَّلُه تخطي الأفخاخ الكثيرة التي يعاود المتضررون نصبها في كل حين.

الحملات السياسية ليوم الخميس 30 كانون الثاني 2020 افتتحها صباحاً النائب السابق وليد جنبلاط بتغريدة قال فيها: "لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام من الطائف والثأر من 14 آذار والحقد من المحكمة".

الرد لم يتأخر: فالوزير السابق سليم جريصاتي توجه "الى الوزير السابق وليد جنبلاط من وزير سابق يصدقه القول" بتغريدة قال فيها: "العهد لا يفشل لانه ينتقم ولا ينتقم لانه يفشل... العهد يخوض معركة غير متكافئة ضد الفساد السلطوي... والمتضررون من الانتصار في هذه المعركة معروفون، كما المستفيدون من الفشل لا سمح الله".

وفي وقت لاحق من النهار، تولت القوات اللبنانية المهمة، في مؤتمر صحافي لنوابها، تحت عنوان "ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات".

والرد هذه المرة أيضاً لم يتأخر، حيث غرد النائب زياد اسود قائلاً: اول علامة ضعف أن يعقد مؤتمر لكشف فساد بحق فريق واحد، وان يكون مبنياً على مزاعم، و أن تترك ملفات فساد من دون مقاربة جريئة لأن حليف الحليف له فيها ما له معكم... لو تخبرونا عن إنجازات وزاراتكم لنغار من نجاحكم بدل الهاء الناس باكاذيب لتغطية فشلكم. الخائن له ساعة و للحق ساعات.. .هذا قدر الحاقد المسيحي"...

أما النائب سيزار ابي خليل، فسأل: "لو قبلت أن أوظف سياسياً لستريدا يومها، فهل كان التوظيف غير سياسي؟ وما كان لازم التدقيق اكيد"!

لكن... في مقابل الحملات، العمل مستمر: لجنة البيان الوزاري تواصل اجتماعاتها غداة الورشة الاقتصادية-المالية في السراي، ورئيس الجمهورية يشدد اليوم أمام جمعية الصناعيين على "اهمية دعم انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما ينعكس ايجابا على ميزان المدفوعات"، مشيرًا الى ان "لبنان يعمل على توجيه الانتاج الوطني كي يكون صناعيا وزراعيا، بعدما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي قبل ان تبدأ أحداث 17 تشرين الاول الماضي". واكد الرئيس عون على اهتمامه بمعالجة ما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة من تاريخ لبنان.