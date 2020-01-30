ربيع الزين أمام قاضي التحقيق غدا بجرم التحريض والتخريب

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الناشط ربيع الزين سيمثل عند العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة اليه، من التحريض على إحراق عدد من الصرافات الآلية ATM التابعة لعدد من المصارف في جبل لبنان وبيروت،الى قطع الطرقات وتخريب أملاك عامة وخاصة وأعمال شغب.

يشار الى أن الإتهامات المساقة ضد الزين تنسحب على الموقوفين جورج القزي ومحمد سرور اللذين أوقفتهما مخابرات الجيش في الملف عينه.

وينفذ عدد من الناشطين اعتصاما تضامنيا غدا أمام قصر العدل في بعبدا تزامنا مع جلسة التحقيق مع الزين.