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تداعيات صفقة القرن بين الجبهة الشعبية والمرابطون في الشمال

30
JANUARY
2020
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زار مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم البداوي وفد من حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" تقدمه مسؤول الحركة في الشمال الأخ عبدالله الشمالي والتقى وفدا من قيادة الجبهة في منطقة الشمال .

تحدث الشمالي عن مخاطر صفقة القرن وأهمية الوحدة الفلسطينية في مواجهة مخطط التصفية الجديد مؤكدا الوقوف صفا واحدا الى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته المستمرة ضد الاحتلال الذي لن يندحر الا من خلال المقاومة لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة .
 
بدوره أكد مسؤول الجبهة الشعبية في منطقة الشمال أحمد غنومي أن صراعنا مع العدو هو صراع وجود وليس صراع حدود وأن خيار الجبهة كما شعبنا كان وسيبقى خيار المقاومة حتى تحرير كل فلسطين وعودتنا الى أرضنا .
 
وقال غنومي أن الجبهة التي تدعو دائما للوحدة وانهاء الانقسام تطالب في ذات الوقت بمراجعة سياسية تؤسس لمسار نضالي في مواجهة الاحتلال الذي لن يتمكن من كسر ارادة مناضلي شعبنا الذي يواجه موحدا مصادرة الأراضي وهدم البيوت والاعتقالات والحصار والتضييق على اللاجئين ..
وندد غنومي بمواقف الأنظمة الرجعية التي أيدت الصفقة التصفوية مؤكدا استمرار المقاومة بكل أشكالها موجها التحية للأسرى في سجون الاحتلال اللذين بنتظرون الوفاء للشهداء ولتضحياتهم التي قدمت من أجل حرية شعبنا وتحرير وطننا فلسطين .
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