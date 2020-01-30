النائب ادكار طرابلسي نقل الى الرئيس عون رفضه ومالكي العقارات داخل المخيمات وخارجها للتوطين الذي تهدف اليه "صفقة القرن"

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زار النائب ادكار طرابلسي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأطلعه على اعادة اقرار مادة في موازنة العام ٢٠٢٠، يعفى بموجبها اصحاب العقارات المبني عليها مخيمات فلسطينية من رسوم الانتقال والتسوية وعن واقع تنفيذ هذا القانون في دوائر وزارة المالية. ونقل النائب طرابلسي الى فخامة الرئيس رفضه ومالكي العقارات داخل المخيمات وخارجها للتوطين الذي تهدف اليه صفقة القرن.

ومن جهة أخرى، أطلع النائب طرابلسي فخامة الرئيس على الصدى الذي لقيه اقتراح القانون المقدم منه لادخال مواد من التعليم المهني الى التعليم العام لدى المركز التربوي الذي تعهد اعتماد ادخال هذه المواد في المنهاج الجديد، والذي أيدته وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني، مما سيتيح المجال للاجيال الصاعدة من دخول أسواق العمل.

وشارك النائب طرابلسي فخامة الرئيس معاناة الناس في ظل الضائقة الاقتصادية وما يتوقعونه من الحكومة الجديدة من تحريك للاقتصاد والوضع النقدي ومحاربة الفساد والبدء بتنفيذ خطة الكهرباء.