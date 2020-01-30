مهرجانات بعلبك الدولية في جامعة الروح القدس

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في إطار المحافظة على الأرشيف الثقافي لمهرجانات بعلبك الدولية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز "فينيكس" للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثلًا بالأب جوزف مكرزل ولجنة مهرجانات بعلبك الدولية، ممثلة برئيستها السيدة نايلة دو فريج، في حضور أعضاء من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية.



وتهدف الاتفاقية إلى حفظ وتبويب وترقيم ورقمنة الأرشيف الضخم الذي يوثق مرحلة مهمة من تاريخ لبنان الثقافي والذي يعود إلى تاريخ التأسيس في العام 1956، عندما احتضنت أدراج القلعة وساحاتها أقدم وأعرق حدث ثقافي في الشرق الأوسط.



وبعد التوقيع، كانت جولة على قسم الأرشيف والتصوير الرقمي، بالإضافة الى مركز ترميم المخطوطات ومختلف أقسام المكتبة العامة.