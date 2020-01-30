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لن تمر! (ربيع ريمون مسعد)

30
JANUARY
2020
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"حروب مجازر دمار قتلى جرحى أوجاع" بهذه الكلمات بلّغ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، القادة العرب بأن سرقة الحلم الفلسطيني آتٍ...

 

عندما تكلّم فخامته عن مخاوفه وهواجسه من التوطين، خرج علينا من يقول أنه يُجرى استخدام قضيّة اللاجئين "كفزاعة" !!!

 

عندما حاول رئيس تيّارنا تصحيح بوصلة الحكام العرب في القمم العربية، وصرخ بصوت عالٍ أنّ القدس هي كل القضية، لم نشهد أي موقف عربي مؤيد.

 

اليوم أفصح الغرب وأذنابه من الحكام العرب عن مؤامرتهم، وأعلنوا ما يسمى "صفعة القرن"...

 

للحكام العرب لن أتوجه بكلمة، لأنهم أذناب ومُمَوِّلين لمؤامرات الغرب ليحافظوا على مواقعهم.

 

للغرب أقول لن تستطيعوا كسر إرادة شعوب، لا بالترغيب ولا بالترهيب، لن تستطيعوا تطويعنا بحروب عسكرية أو إقتصادية .

 

٧٠ عاماً مرت ولم نتنازل عن شبرٍ واحد، فتأتون الينا بعد كل هذه العقود بعقدٍ تجاري .

أتحسبون بأموالكم القذرة تستطيعون شراء الأوطان؟

 

بالنسبة للداخل اللبناني، إتّعظوا فالمؤامرة كبيرة وكبيرة جداً، لا تكونوا أبواقاً للغرب فتربحوا مصالحكم الشخصية، ونخسر الوجه التاريخي لصورة لبنان.

 

ما تكلم عنه فخامة الرئيس ميشال عون عبر السنين، وصلنا إليه. المطلوب الوحدة في الموقف ومساندة الرئيس والتعالي على الخلافات الداخلية، لنقف سداً منيعاً أمام هذه المؤامرة.
فبإرادتنا وتكاتُفنا نستطيع تخطّي هذه المرحلة الدقيقة، وربما الأدقّ والأخطر منذ وعد بلفور.

وإياكم أن تغفلوا عن الشق الآخر من مؤامرة اللاجئين السوريين ليس كرهاً بالشعب السوري، لكن إستعمالهم وإبعادهم عن أرضهم كما حصل مع الاخوة الفلسطنيين، لجوء مؤقت إمتد لفترة تزيد عن السبعين عاماً ! ...

 

كان خوفنا مع بدء الأزمة السورية أن يُحَضَّر للاجئين السوريين ما حُضِّرَ سابقاً للفلسطنيين،
لذلك واجهنا وحدنا هذه الأزمة واتُهِمنا بأننا عنصريين.

 

همٌّ يؤرق الرئيس، فمستقبل لبنان على المحك والوزير جبران باسيل عمل كل شيء لإعادتهم لبلدهم معزَّزين مكرَّمين، واليوم بعد خروجه من السلطة التنفيذيّة، مستعد للعمل من موقعه على تسهيل عودتهم، لكن لا تعرقلوا مساعيه، علّكم تعملوا ولو لمرة لمصلحة لبنان واللبنانيين...

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