جامعة قدامى الحكمة نعت رشيد الجلخ

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نعى رئيس جامعة قدامى الحكمة المحامي فريد الخوري وأعضاء الهيئة الإداريّة إلى أبناء الحكمة وبناتها في لبنان والعالم نائب رئيس الجامعة، المحامي رشيد الجلخ، الذي إنتقل لملاقاة وجه ربّه صباح اليوم، نتيجة أزمة قلبية لم تمهله.

وقال المحامي فريد الخوري: قدامى الحكمة حزينون اليوم لفقد عزيز منهم، عاش القيم الحكمويّة بإمتياز. كان المثل والمثال في العمل لخدمة الحكمة من خلال جامعة القدامى والنادي. عاش حياته متسّلحًا بالإيمان بربّه وبالقيم التي تعلّمها في بيته ومدرسته.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر غد الجمعة في كنيسة مار يوسف – الحكمة في الأشرفيّة.