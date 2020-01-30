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اصحاب محطات المحروقات عرضوا مع غجر اجراءات لوقف خسائرها

30
JANUARY
2020
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زار وفد نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة رئيس النقابة سامي البركس وزير الطاقة والمياه المهندس ريمون غجر وتم التداول في الاجراءات المتوجب اتخاذها لوقف الخسائر التي تتكبدها المحطات منذ اكثر من خمسة اشهر من جراء الفرض عليها شراء المحروقات من شركات الاستيراد ومن منشآت النفط بنسبة 15% بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.


واشار الوفد، في بيان، "انه جرى استعراض مدى تأثير هذه النسبة بالدولار على كلفة الصفيحة حيث تبلغ 1900 ليرة للبنزين و1400 ليرة للمازوت بتاريخ اليوم، وان الوزير غجر اكد أحقية مطالب اصحاب محطات المحروقات ووجوب وقف الخسائر التي يتكبدونها باسرع وقت ممكن، اليوم قبل الغد، وضرورة وضع الآلية القانونية لتعديل جدول تركيب الاسعار وفقا لتقلبات سعر صرف الدولار الحقيقي في الاسواق حيث يشتريه اصحاب المحطات، كي يستطيع هؤلاء استلام البضائع بالليرة اللبنانية فقط والزامية تثبيت وضع الحكومة الحالي لتنتقل من حكومة تصريف اعمال الى حكومة شرعية حائزة على الثقة ليصبح عندها وزير الطاقة والمياه ذو صلاحية لاخذ هكذا قرار، ووعد الوزير غجر ان هذا القرار سيكون اول قرار سيأخذه".

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