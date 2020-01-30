في الأشرفية.. تسلّل جوني ليلاً الى منزل ناتالي وهدّدها لممارسة الجنس!

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أصدرت الهيئة الإدارية في بيروت، برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، قرارا اتهاميا في حق جوني.أ الذي تسلل الى منزل جارته ناتالي.ر في محلة الإشرفية ليلا في كانون الأول 2019، وطلب منها ممارسة الجنس معه من خلال تهديدها بسكين كانت بحوزته.



وورد في الوقائع أن المتهم تسلل الى شقة عائلة ناتالي من خلال تسلق السلالم والمنور في البناء الذي يقطن فيه الى شرفة منزل المدعية، ودخل الى المطبخ حيث هي، واستل من سترته سكينا وهددها بها، طالبا منها ممارسة الجنس معه، فتوسلته أن يبتعد عنها، فطلب أن تقوم بأعمال منافية للحشمة، لكنه عاد وغادر سريعا طالبا منها عدم إخبار أحد.



في اليوم التالي، توجهت المدعية الى فصيلة الأشرفية وأعلمت القائم بالتحقيق بما تعرضت له، مؤكدة على صحة الوقائع السالفة الذكر.



وبنتيجة التحقيقات الأولية والإستنطاقية واعتراف المدعى عليه، الذي أشار الى أنه كان تحت تأثير مادة "الفريبايس" المخدرة، وبمجمل الأوراق ومجريات التحقيق، قررت الهيئة إتهام المدعى عليه بجناية المادة 200/507 من قانون العقوبات وإحالته على محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة.