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منخفض جوي سيضرب لبنان مع برودة نهاية الأسبوع.. وتحذيرات من سيول وفيضانات

30
JANUARY
2020
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أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ان لبنان سيشهد اليوم الخميس طقسا متقلبا مع استقرار درجات الحرارة في حدود 10 درجات بقاعاً و 16 درجة ساحلاً- احتمال امطار متفرقة تشتد ليلاً مع برق ورعد وتشكل سيول – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وربما بعد منتصف الليل على 1000 متر وبعض مناطق البقاع – رياح قوية.
 
يوم الجمعة: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة الى حدود 9 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً – احتمال امطار متفرقة مع برق ورعد وتشكل سيول – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وربما على 1000 متر وبعض مناطق البقاع – رياح قوية خاصة شمال لبنان.
 
أما السبت فطقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة في حدود 9 درجات بقاعاً و 15 درجة ساحلاً – احتمال امطار متفرقة مع برق ورعد وتشكل سيول – تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وربما على 1000 متر وبعض مناطق البقاع – رياح قوية خاصة شمال لبنان.
 
من جهته، أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” إلى انه يرجى الانتباه، لأنه قد يدخل لبنان اليوم الخميس في مرحلة متقدمة من حالة عدم الاستقرار العالية الفعالية بحيث ستتحوّل الامطار طوفانية وقد ينتج عنها السيول والفيضانات على بعض الطرقات الساحلية وستتوزّع على الشكل التالي:
 
من بعد ظهر الخميس ولغاية ظهر السبت:
 
درجة اولى: 65 -100مم
 
طرطوس وجبلة وكل الساحل السوري، جبيل وجونية، ساحل علما، درعون، حريصا، غادير، طبيرجا، عمشيت،
 
درجة ثانية: 45-60 مم
 
طرابلس، شكا، الكورة، حلبا، زغرتا، الضنية، بشري، البترون، بيروت، الناعمة، الدامور، صيدا، صور، بنت جبيل، النبطية، جزين، مرجعيون، الشوف، عاليه بحمدون، المتن ساحلا وجبلا،
 
درجة ثالثة: 20-30 مم
 
البقاع الوسط والغربي والشمالي، عكار، الهرمل، دمشق ويبرود وحمص.
 
سيناريو الثلوج يتكرر للمرة الثالثة والحصة للمناطق الشمالية والجبال المطلة على البحر التي تعلو 1000 ـ 1100 متر فجر الجمعة.
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