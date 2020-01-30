قناة العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة خان طومان بشكل كامل

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سيطر الجيش السوري بشكل كامل على بلدة خان طومان جنوب غرب مدينة حلب، بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والمجموعات المرتبطة بها.





وأفاد مراسل سانا في حلب "بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات عسكرية تتناسب مع طبيعة المنطقة في الريف الغربي وكسرت الخطوط الأمامية للتنظيمات الإرهابية بعد تمهيد مكثف ومركز بسلاحي المدفعية والصواريخ على تجمعات الإرهابيين في كل من " الراشدين5" ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان".

ولفت إلى أن العمليات أسفرت عن تطهير هذه القرى والمناطق بعد مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم باتجاه عمق ريف حلب الغربي وسط حالة الانهيارات والتخبط في صفوفهم.

إلى ذلك أفاد أحد القادة الميدانيين بأنه تم تطهير العديد من المواقع التي كان يتحصن فيها الإرهابيون باتجاه بلدة خان طومان جنوب غرب المدينة وفق الخطط الموضوعة على هذا المحور ومنها الضهر الغربي ومستودعات خان طومان ورحبة التسليح وتلة المحروقات ومستودعات المحروقات ومعراتا.

وأكد القائد الميداني أن العمليات ما زالت مستمرة وأن رجال الجيش العربي السوري بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد والهمة العالية لتنفيذ المطلوب دائماً للقضاء على كامل الإرهاب التكفيري.

ونفذت وحدات الجيش أمس رمايات بسلاحي المدفعية والصواريخ تميزت بالكثافة النارية المركزة على نقاط انتشار وتحصينات الإرهابيين غرب مدينة حلب دمرت خلالها تحصيناتهم وتجمعات لهم تضم آليات ومخازن ذخيرة على محاور خان طومان والمنصورة وكفر ناها وكفر داعل وعلى امتداد منطقة الراشدين على الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمدينة حلب.